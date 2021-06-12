Разработчики World War Z добавят в игру новые локации и режим от первого лица

Москва, 12 июня. Студия Saber Interactive анонсировала расширенное обновление World War Z, в рамках которого в игру добавят новые локации и режим от первого лица.

Дополнение Aftermath показали в ходе мероприятия IGN Expo 2021. В шутере появятся несколько новых локаций, в том числе Рим, Ватикан и Камчатка. Кроме того, разработчики добавят еще один класс и дополнительные виды врагов.

Среди нововведений также оказался режим от первого лица. Наряду с этим в игре представят совершенно новую систему рукопашных боев. Релиз обновления запланирован до конца года. Дополнение будет доступно на платформах PS4, Xbox One и PC.

Electronic Arts ранее показала трейлер к игре Battlefield 2042. По сюжету игрокам предстоит выживать на Земле, пережившей глобальный катаклизм.