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Разработчики World War Z добавят в игру новые локации и режим от первого лица

Технологии
Разработчики World War Z добавят в игру новые локации и режим от первого лица
Prt Scr youtube.com  /  IGN

Москва, 12 июня. Студия Saber Interactive анонсировала расширенное обновление World War Z, в рамках которого в игру добавят новые локации и режим от первого лица.

Дополнение Aftermath показали в ходе мероприятия IGN Expo 2021. В шутере появятся несколько новых локаций, в том числе Рим, Ватикан и Камчатка. Кроме того, разработчики добавят еще один класс и дополнительные виды врагов.

Среди нововведений также оказался режим от первого лица. Наряду с этим в игре представят совершенно новую систему рукопашных боев. Релиз обновления запланирован до конца года. Дополнение будет доступно на платформах PS4, Xbox One и PC.

Electronic Arts ранее показала трейлер к игре Battlefield 2042. По сюжету игрокам предстоит выживать на Земле, пережившей глобальный катаклизм.

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игра обновление world war z
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