ФАН узнал, кто стал виновником скандала, разгоревшегося вокруг Можайского роддома

Страсти вокруг переезда акушерского отделения Можайской районной больницы продолжаются разгораться. Из-за пандемии коронавируса главврач больницы вынужден был перевести роддом, заполняемость которого всего 50%, в общий корпус на один из этажей, а отдельное четырехэтажное здание отдал под больных коронавирусом. Все врачи и медперсонал акушерского отделения восприняли это с пониманием, и лишь три акушерки решили устроить из-за этого скандал.

Как удалось узнать ФАН, тремя возбудительницами спокойствия стали Наталия Трифоненкова, Ольга Метелькова и Светлана Бобрик. Две из них — Наталья Трифоненкова и Светлана Бобрик — участвовали в создании первичной профсоюзной организации «Альянса врачей»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Более того, Трифоненкова стала председателем «первички». Только никакой борьбы за права граждан эти акушерки, на наш взгляд, не ведут, они занимаются тем, что раскачивают обстановку и будоражат жителей Можайска.

ФАН уже писал, чем вызвана обида этих трех акушерок — до переезда они работали на полторы ставки и получали порядка 75–80 тысяч рублей, и это без доплат. При этом «рабочих» коек было только 50%. Остальные — пустые. От количества коек и зависит ставка. Естественно, при переезде пустующие который год места сократили, так как места для их размещения стало меньше — этаж вместо целого здания. Так и ставки акушерок сократились до одной. И именно три представительницы организации-иноагента решили поднять в городе бучу, при этом защищая не интересы всех врачей, а только свои половины ставок, желая и дальше при нагрузке в одну ставку получать полторы. Если всем остальным медикам, которые давно раскусили «Альянс врачей» и не хотят с ним сотрудничать, сразу понятно — мера вынужденная, идет третья волна COVID-19, то трем акушеркам важнее их половина ставки. Видимо, поняв, что больницу не раскачать, они начали пугать город и вовсе закрытием родильного отделения — через соцсети и раскидывая петиции на различных платформах, а по сути — плодя фейки. Ну и попутно выкладывая ролики, записанные головным офисом иноагента во главе с личным врачом Навального Анастасией Васильевой.

Естественно, половина молодых родительниц Можайска встрепенулись — где им теперь рожать? О том, что это — вынужденная временная мера, и роддом спокойно примет всех рожениц, просто не в отдельном здании, «революционерки» в соцсетях благоразумно промолчали.

«Ковидные отделения сейчас не только в Можайске развернуты — по всей Московской области. Здесь же 20 коек на бумаге есть, но фактически они работают, а для коронавируса срочно необходимо место. Например, в Жуковском роддом тоже отдали под коронавирус, полностью сократили. У нас в Наро-Фоминске есть перинатальный центр, кстати, туда и до пандемии везли всех сложных рожениц из Можайска. Все врачи понимают серьезность происходящего и необходимость отделения. А эти трое организовали на общемировой беде свою саморекламу, будоражат жителей, вместо того чтобы объяснять и успокаивать», — объяснил источник в администрации Московской области.

Напомним, ранее ФАН писал, что личный врач Алексея Навального Анастасия Васильева в очередной раз устроила себе самопиар на пустом месте. Она придумала проблему в Можайском роддоме и сама же похвасталась разрешением придуманной проблемы о сокращении врачей роддома.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.