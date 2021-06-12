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Спасатели вывели из огня двух собак и двух кошек в Приамурье

Общество
Спасатели вывели из огня двух собак и двух кошек в Приамурье
pixabay.com

Благовещенск, 12 июня. В Благовещенском районе в селе Дроново на улице Нагорной из горящего дома эвакуировали двух собак и столько же кошек.

Из здания спасатели вынесли двух кошек, но их пришлось искать по всему дому. Позже нашли собаку, ее тоже удалось вывести в безопасное место. Еще одну собаку было тяжело вызволить из-за ее месторасположения. Она сидела на цепи рядом с горящим домом, залезла под мотоцикл, и ее не сразу удалось обнаружить.

Она начала скулить, а подойти к ней было сложно из-за высокой температуры от пожара. Однако сотрудникам МЧС удалось отвязать цепь и вывести питомца к хозяйке. У пса ожоги морды и спины. Пострадавших людей не обнаружено.

Трое мужчин из Костромы совершили подвиг, забравшись по водосточной трубе, чтобы вызволить детей из горящей квартиры, сообщал ФАН. Инцидент произошел в микрорайоне «Венеция».

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приамурье спасение хорошие новости россии
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