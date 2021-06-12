Sohu: эффектные маневры российских войск обернулись паникой в США и НАТО

Пекин, 12 июня. Военные учения российских войск позволяют Москве нивелировать постоянное давление со стороны НАТО, заявили обозреватели китайского издания Sohu.

Ранее стало известно о масштабных учениях «Запад-2021», которые состоятся на полигонах России и Белоруссии. Также некоторое время назад в ВС РФ прошли внезапные проверки боеготовности войск. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в маневрах были задействованы 35 тыс. единиц вооружения, около 180 военных кораблей и порядка 900 летательных аппаратов, передает «ПолитРоссия».

Таким образом, российские войска провели свыше 4000 тренировок на 101 полигоне. Однако масштабные маневры в России обернулись настоящей паникой на Западе. По словам Шойгу, НАТО во главе с США почему-то «сильно боится» российских учений. Совсем недавно смотр войск в Крыму был принят западными странами чуть ли не как предвестник настоящих военных действий.

Аналитики Sohu полагают, что эффектные маневры российских солдат позволяют продемонстрировать Западу свою силу, а также сдерживать систематическое давление США. Такие действия в российских войсках полностью соответствуют практическим потребностям РФ, резюмировали в Китае.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот РФ проводит учения в Крыму. Военнослужащие отрабатывают оборону объектов от нападения условного противника.

При этом недавно глава Минобороны России Сергей Шойгу выразил удивление паникой НАТО в отношении военных учений «Запад-2021». Он отметил, что мероприятие запланировано и соответствует всем международным договоренностям, передает издание «Царьград».