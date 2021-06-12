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Россия вошла в топ-5 стран по заработку инвесторов на биткоине

Экономика
Россия вошла в топ-5 стран по заработку инвесторов на биткоине
Global Look Press  /  Siegra Asmoel / http://imagebroker.com/#/search/

Москва, 12 июня. Отечественные инвесторы сумели получить порядка 600 млн долларов прибыли на вложениях в главную криптовалюту.

Аналитическая компания Chainalysis подсчитала, что россияне заработали на биткоине в 2020 году примерно 600 млн долларов, что ставит Россию сразу на пятое место в перечне государств по объему гражданских инвестиций в токены. Об этом пишет РБК.

Первое место в исследовании компании заняли игроки из Соединенных Штатов, умудрившиеся извлечь 4,1 млрд долларов прибыли из торговли биткоином на криптобиржах. «Серебро» рейтинга получили китайские криптоинвесторы, заработавшие 1,1 млрд долларов. Японские трейдеры обогатились благодаря биткоину на 900 млн долларов, а четвертое место списка заняла Великобритания с показателем в 800 млн долларов.

Эксперты объясняют сложившийся тренд тем, что в конце предыдущего года многие инвесторы только открыли для себя биткоин и стали в него активно вкладываться, но игроки из США напротив, занялись реализацией накопленного инструмента «новичкам». Прогнозы аналитиков по курсу главной криптовалюты читателям представило издание INFOX.

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криптовалюта биткоин инвестиции Chainalysis
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