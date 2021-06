Россия вошла в топ-5 стран по заработку инвесторов на биткоине

Москва, 12 июня. Отечественные инвесторы сумели получить порядка 600 млн долларов прибыли на вложениях в главную криптовалюту.

Аналитическая компания Chainalysis подсчитала, что россияне заработали на биткоине в 2020 году примерно 600 млн долларов, что ставит Россию сразу на пятое место в перечне государств по объему гражданских инвестиций в токены. Об этом пишет РБК.

Первое место в исследовании компании заняли игроки из Соединенных Штатов, умудрившиеся извлечь 4,1 млрд долларов прибыли из торговли биткоином на криптобиржах. «Серебро» рейтинга получили китайские криптоинвесторы, заработавшие 1,1 млрд долларов. Японские трейдеры обогатились благодаря биткоину на 900 млн долларов, а четвертое место списка заняла Великобритания с показателем в 800 млн долларов.

Which countries saw the biggest Bitcoin gains during the 2020 boom? Read our analysis here. https://t.co/vqeukrHkYI pic.twitter.com/XkAp6J9lTk