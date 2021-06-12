Первая леди США заявила, что Байден «сверхподготовлен» ко встрече с Путиным

Лондон, 12 июня. Американский лидер Джо Байден готов ко встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Женеве, заявила первая леди США Джилл Байден.

Соответствующее заявление она сделала в интервью журналистам в Великобритании, где сейчас они с Байденом находятся. Видео их визита опубликовал телеканал NBC News. Она прокомментировала подготовку супруга ко встрече с российским коллегой, которая состоится 16 июня в Женеве.

«Думаю, он очень хорошо подготовлен. Он занимался изучением неделями, и работает над этим по сей день. Джо любит внешнюю политику, это его сильная сторона. Боже, да он сверхподготовлен (over-prepared)», — подчеркнула первая леди страны.

Ранее Путин заявил, что его не обеспокоило скандальное интервью американского президента. По словам главы государства, он слышал десятки упреков в свой адрес.