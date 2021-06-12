Президент Швейцарии поделился гордостью за страну перед встречей Путина и Байдена

Берн, 12 июня. Президент Швейцарии Ги Пармелен признался, что страна гордится своим нейтралитетом. С таким заявлением он выступил в преддверии саммита Россия — США.

Глава республики поделился гордостью за Швейцарию перед встречей президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры двух держав примут участие в саммите в Женеве. Пармелен отметил, что встреча в этом городе означает признание добрых услуг швейцарской миссии.

«Мы гордимся нашим давним и надежным нейтралитетом, который делает нас заслуживающими доверия», — поделился президент в интервью ТАСС.

Глава Швейцарии уверен в способности страны создать идеальные условия, чтобы стороны саммита не беспокоились по поводу аспектов логистики, и могли сосредоточиться на диалоге.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки надеется на преодоление разногласий между США и Россией на саммите. По ее словам, американская сторона намерена найти пути продвижения в отношениях с Москвой.