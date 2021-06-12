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Космонавты Новицкий и Дубров поздравили соотечественников с Днем России с борта МКС

Общество
Космонавты Новицкий и Дубров поздравили соотечественников с Днем России с борта МКС
Prt Scr youtube.com  /  Roscosmos Media

Москва, 12 июня. Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров обратились к соотечественникам в День России с борта Международной космической станции (МКС).

Новицкий отметил, что с каждым годом смысл праздника становится все более важным. По его словам, Россия для граждан является «самым родным местом на Земле». Поздравление опубликовали на сайте Роскосмоса.

«Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с духовными ценностями, и эта невидимая, но прочная нить соединяет все поколения», — добавил космонавт.

Накануне петербургский «Лахта-центр» окрасился в цвета российского триколора, поздравив таким образом всех граждан. Красивыми кадрами поделились очевидцы.

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Все новости / Общество / Космонавты Новицкий и Дубров поздравили соотечественников с Днем России с борта МКС
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