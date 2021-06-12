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Государственный флаг РФ запустили в стратосферу в честь Дня России

Общество
Государственный флаг РФ запустили в стратосферу в честь Дня России
pixabay.com  /  qimono

Москва, 12 июня. Летательный аппарат с российским флагом поднялся в стратосферу ко Дню России. Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустил триколор на высоту более 26 километров.

Накануне празднования Дня России активисты фронта вместе с партнерами подняли на высоту в 26,6 тыс. метров один из главных символов страны — российский триколор. Летательный аппарат с государственным флагом поднялся в воздух с аэродрома Раздолье во Владимирской области, передает РИА Новости.

Активисты рассказали, что для проведения этой акции они обратились за помощью к организации «Стратонавтика». Она занимается запуском в стратосферу исследовательских, развлекательных и других миссий. Специалисты компании сообщили, что перед запуском им необходимо было согласовать маршрут полета, а весь процесс снимался на камеру.

Ранее Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем России. Он отметил, что праздник является символом победы нашей страны.

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