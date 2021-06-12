Новочеркасский «Раскольников» орудовал кирпичом

Ростов-на-Дону, 12 июня. В ГУ МВД города Новочеркасска обратилась 83-летняя пенсионерка, которая пожаловалась на неизвестного, ударившего ее кирпичом и отобравшего сумку.

Как сообщили в ведомстве, заявительница рассказала, что когда она шла по своим делам, к ней подошел мужчина и нанес ей удар по голове. После чего злоумышленник выхватил из ее рук сумку и скрылся в неизвестном направлении.

«Пострадавшая описала нападавшего, сотрудники правопорядка составили ориентировку и передали ее всем патрулирующим нарядам. Находясь на боевом дежурстве, полицейским удалось задержать гражданина, подходящего под описание. Им оказался неоднократно судимый местный житель 48 лет», — пояснили в пресс-службе МВД корреспонденту ФАН.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Похищенное имущество пенсионерки изъято и возвращено владелице.

Ранее ФАН рассказывал, как грабитель с отверткой напал на петербуржца и отобрал у него сумку. Инцидент произошел поздно ночью в Петербурге. Грабитель воткнул отвертку в ногу потерпевшего и потребовал отдать все, что есть.