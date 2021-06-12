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Экс-начальника полиции Первоуральска оштрафовали на 4,5 млн рублей за взятничество

Происшествия
Экс-начальника полиции Первоуральска оштрафовали на 4,5 млн рублей за взятничество
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Екатеринбург, 12 июня. Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику отдела МВД по Первоуральску.

Олег Грехов признан виновным по делу о получении взятки и оштрафован на 4,5 млн рублей. Также суд принял решение лишить Грехова звания полковника полиции. Он не сможет занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с выполнением функции представителя власти, в течение трех лет.

По аналогичной статье признан виновным бывший начальник бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД по Свердловской области Артем Письменный. Он также лишен специального звания — подполковник полиции в отставке.

Ранее суд оставил без изменения приговор по делу экс-замначальника петербургского ФСИН. Решением Колпинского районного суда Сергей Мойсеенко получил 11 лет лишения свободы за взятку в размере 710 млн рублей.

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первоуральск олег грехов обвинительный приговор
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