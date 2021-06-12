Экс-начальника полиции Первоуральска оштрафовали на 4,5 млн рублей за взятничество

Екатеринбург, 12 июня. Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику отдела МВД по Первоуральску.

Олег Грехов признан виновным по делу о получении взятки и оштрафован на 4,5 млн рублей. Также суд принял решение лишить Грехова звания полковника полиции. Он не сможет занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с выполнением функции представителя власти, в течение трех лет.

По аналогичной статье признан виновным бывший начальник бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД по Свердловской области Артем Письменный. Он также лишен специального звания — подполковник полиции в отставке.

Ранее суд оставил без изменения приговор по делу экс-замначальника петербургского ФСИН. Решением Колпинского районного суда Сергей Мойсеенко получил 11 лет лишения свободы за взятку в размере 710 млн рублей.