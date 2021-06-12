Достоевский и Пелевин вошли в топ самых читаемых российских авторов за границей

Москва, 12 июня. Самые популярные среди иностранцев произведения российских авторов назвали аналитики сервиса ЛитРес. Первое место среди классиков занял роман «Идиот» Федора Достоевского.

Второе место в рейтинге оказалось у произведения «Война и Мир» Льва Толстого. На третьем месте по популярности находится «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. В пятерку лидеров вошли сборник «Компромисс» Сергея Довлатова и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака.

Среди современных писателей первые три строчки рейтинга заняли «Непобедимое солнце» Виктора Пелевина, «Просто Маса» Бориса Акунина и дебют Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», передает РИА Новости.

До этого россиянам рассказали, как отмечается День библиотекаря в стране. Первая общественная библиотека в России была открыта 27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге. Она именовалась Императорская публичная библиотека, а сейчас известна под названием Российская национальная библиотека (РНБ).