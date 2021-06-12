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Достоевский и Пелевин вошли в топ самых читаемых российских авторов за границей

Общество
Достоевский и Пелевин вошли в топ самых читаемых российских авторов за границей
pixabay.com  /  ElasticComputeFarm

Москва, 12 июня. Самые популярные среди иностранцев произведения российских авторов назвали аналитики сервиса ЛитРес. Первое место среди классиков занял роман «Идиот» Федора Достоевского.

Второе место в рейтинге оказалось у произведения «Война и Мир» Льва Толстого. На третьем месте по популярности находится «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. В пятерку лидеров вошли сборник «Компромисс» Сергея Довлатова и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака.

Среди современных писателей первые три строчки рейтинга заняли «Непобедимое солнце» Виктора Пелевина, «Просто Маса» Бориса Акунина и дебют Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», передает РИА Новости.

До этого россиянам рассказали, как отмечается День библиотекаря в стране. Первая общественная библиотека в России была открыта 27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге. Она именовалась Императорская публичная библиотека, а сейчас известна под названием Российская национальная библиотека (РНБ).

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