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Жертвами стрельбы в Джорджии стали два человека

Происшествия
Жертвами стрельбы в Джорджии стали два человека
pixabay.com

Атланта, 12 июня. Неизвестный открыл стрельбу по людям в американском городе Саванна, в штате Джорджия. В результате происшествия погибли люди, также есть пострадавшие.

Выстрелы были слышны около полицейского участка. После ЧП в больницу доставили несколько человек с ранениями. Медики оценивают их состояние как крайне тяжелое. Также при инциденте травмировались дети. Точное количество пострадавших пока не установлено.

Официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало. В данный момент полицейские разыскивают злоумышленников. Их может быть несколько.

После стрельбы в школе в Волгоградской области получили ранения двое подростков 2005 и 2006 годов рождения, сообщала газета A42.RU. Один из детей был ранен в плечо, другой — в ногу. Подростки после инцидента сами добрались до школы и попросили вызвать бригаду скорой помощи.

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