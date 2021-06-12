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Наличные деньги стали менее популярны в России после пандемии

Экономика
Наличные деньги стали менее популярны в России после пандемии
pixabay.com  /  Evgeny

Москва, 12 июня. Жители России стали чаще отказываться от «налички» в результате распространения коронавируса.

Компания Superjob провела опрос, чтобы выяснить, как российские граждане относятся к бумажным деньгам. Для этого организация опросила 1600 жителей страны старше 18 лет, проживающих в 300 различных городах по всей территории РФ. Об этом пишет РБК.

Выяснилось, что порядка 18% россиян хотели бы полностью уйти от использования данного вида денег. При этом в 2014 году около 21% респондентов намеревалось отказаться от «налички».

Пандемия коронавируса оказала свое влияние на отношение людей к деньгам. После распространения COVID-19 стало на 6% больше граждан, желающих перейти на исключительно бесконтактные платежи.

Тем не менее 65% жителей страны, принявших участие в опросе, заявили о стремлении продолжать расплачиваться наличными средствами, а 17% граждан не определились со своим выбором.

Объем оборота наличности вырос в России на 366,9 млрд рублей с начала 2021 года. К такому выводу пришел кандидат экономических наук и доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко.

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пандемия бесконтактная оплата наличные деньги
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