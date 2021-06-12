Победитель Берлинале не прошел проверку в Минкультуры РФ

Москва, 12 июня. Минкультуры РФ не допустило до проката в стране фильм, получивший главную награду Берлинале. Картину признали не соответствующей нормам законодательства.

Весенний кинофестиваль в Берлине завершился триумфом румынского режиссера Раду Жуде, который выступил в конкурсной программе с фильмом «Неудачный трах, или Безумное порно». Картина завоевала признание европейского жюри, но не впечатлила Минкультуры РФ, проверку в ведомстве она не прошла.

Как сообщили представители пресс-службы ведомства, фильму было отказано в прокатном удостоверении после тщательной проверки на соответствие действующему законодательству РФ.

«В результате принято решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильму в связи с подпунктом «в» пункта 18 правил, предусматривающих отказ в выдаче прокатного удостоверения в случае, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию», — сказано в заявлении ведомства.

Несмотря на то, что картина не была допущена к массовому зрителю, она вошла во внеконкурсную программу Московского международного кинофестиваля. Жюри Берлинале наградили фильм главной статуэткой «Золотого медведя».

На фоне запрета румынской картины в российском прокате режиссер Александр Сокуров предложил отменить выдачу прокатных удостоверений. Победитель Берлинале 1989 года раскритиковал данную систему.