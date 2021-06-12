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Вячеслав Володин опубликовал обращение к гражданам в День России

  /   Обновлено: 12 июня 2021 10:35
Политика
Вячеслав Володин опубликовал обращение к гражданам в День России
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 12 июня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей России с государственным праздником.

Он напомнил о многонациональности страны и ее свободе. Володин признался в любви к государству, а также выразил гордость по поводу ее достижений.

«Мы любим свою Родину, гордимся ее достижениями. Все вместе строим и оберегаем Россию. Заботимся о ее укреплении и процветании, улучшении жизни и повышении благосостояния людей», — написал парламентарий в Telegram.

Ранее космонавты миссии МКС Петр Дубров и Олег Новицкий поздравили россиян с праздником. Они назвали Россию самым родным местом на земле.

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госдума володин день россии
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