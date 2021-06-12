Президент Белоруссии поздравил Путина с Днем России

Минск, 12 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина и граждан РФ с Днем России. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Александр Лукашенко в поздравлении отметил, что отношения двух государств будут развиваться в интересах населения. Диалог будет «прирастать новыми перспективными направлениями сотрудничества», добавил президент Белоруссии. Россияне живут в великой стране с уникальной историей. Глава республики назвал Россию государством с бесценным культурным наследием.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин также получили поздравление от Лукашенко.

Башня «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге окрасилась в триколор в честь Дня России. Небоскреб сфотографировали местные жители.