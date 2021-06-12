Карабах стал темой предвыборного пиара, на границе все чаще звучат выстрелы

В Армении стартовала предвыборная кампания, стратегию ведения которой все политические силы страны строят сквозь призму ситуации в Нагорном Карабахе. В этих условиях, пока Ереван скатывается к вакууму власти, Азербайджан оборудует новые позиции на границе. Данная ситуация провоцирует новые обстрелы с обеих сторон и грозит перерасти в провокации и столкновения.

Обстрелы без жертв и случайный военнопленный

Инциденты на армяно-азербайджанской границе по-прежнему фиксируются с завидной регулярностью, но уже не оказывают критически важного влияния на развитие обстановки.

На прошедшей неделе оружие сторонами применялось по меньшей мере четыре раза: 7 июня возле села Верин Шоржа, 10 июня неподалеку от села Кут и дважды 11 июня — в районах сел Неркин Шоржа Варденисского района и Ашагы Айрым Кельбаджарского района.

Основной причиной стали инженерные работы, которые ВС Азербайджана начали проводить при помощи спецтехники. Оборудованные позиции могли бы стать дополнительным преимуществом в случае эскалации напряженности. ВС Армении предприняли контрмеры, заставив прекратить работы, что и стало поводом для обстрела.

Федеральное агентство новостей /

Оказавшийся на подконтрольной ВС Азербайджана территории военнослужащий Катанян возвращен армянской стороне https://t.co/VcL5FMfinR — Инфотека 24 Армения - Азербайджан (@Infoteka_24) June 9, 2021

Азербайджанская сторона 8 июня задержала в Лачинском районе очередного военнослужащего ВС Армении. Минобороны Азербайджана сразу обвинило армян в заброске диверсионной группы с целью минирования территории. В то же время оборонное ведомство Армении сообщило, что рядовой-контрактникбыл дезориентирован из-за тумана и оказался в районе, контролируемом противником. В течение дня в Баку разобрались в ситуации и решили выдать контрактника обратно, а Ереван развел настолько бурную деятельность, что успел обратился в Европейский суд по правам человека.

И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с жителями общины Азатан Ширакской области заявил, что позитивно оценивает действия Азербайджана.

«Это создает почву для того, что мы можем идти по пути деэскалации региональной и приграничной ситуации», — считает политик.

К тому же, столь быстрая развязка стала позитивным инфоповодом в копилку предвыборной кампании Пашиняна.

Предвыборная кампания началась

Тема Нагорного Карабаха заняла центральное место в армянской политике накануне досрочных выборов в парламент. И. о. премьер-министра решил разыграть карту с военнопленными, предложив в обмен на них своего сына.

Никол Пашинян отдает своего сына в обмен на армянских военнопленных



Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян дал указание предложить Баку обменять его сына Ашота на армянских военнопленных.Сам Ашот также заявил о своей готовности отп…https://t.co/TowZR1DbqO pic.twitter.com/cSpU9s14P2 — Русская планета (@rusplt) June 9, 2021

Однако спровоцировал эту ситуацию экс-президент Серж Саргсян, который ранее назвал постыдными слова Пашиняна о том, что находящиеся в плену должны подождать 1-2 месяца ради независимости страны. На этом фоне последний предложил отдать своего сына Ашота в обмен на 20 пленных.

Ашот Пашинян откликнулся на своей странице в Facebook, где написал, что «готов сражаться и погибнуть за Родину, служение которой для него важнее, чем собственное «я» или семья».

После этого премьер дал указание предложить Баку обменять своего сына на армянских военнопленных.

Ответным ходом Саргсяна должна была стать публикация компромата на Пашиняна.

Серж Саргсян пригрозил обнародовать компромат на Пашиняна: Опубликую такие факты, что общество плюнет на негоhttps://t.co/WnCmxc004x pic.twitter.com/OY2XccZhgb — Москва-Баку (@Moscow_Baku_) June 9, 2021

На записи и. о. премьера говорит об урегулировании карабахского конфликта и первой встрече с президентами России, Казахстана и Беларуси 12 мая 2018 года в Сочи. Тогда политика якобы «пытались убедить» Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко согласиться на «план Лаврова» в зоне нагорнокарабахского конфликта, который бы предусматривал отвод армянских войск и ввод миротворцев в зону конфликта.

Но Пашинян лишь обрадовался такому исходу, отметив, что «компромат Сержа Саргсяна помог показать суть переговоров по Карабаху».

На встрече с жителями Спитака Лорийской области он напомнил, что запись лишь подтвердила тупиковое состояние переговоров по Нагорному Карабаху, которые он унаследовал в мае 2018 года.

Сигналы из России

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что крупных инцидентов в Карабахе, где размещены российские миротворцы, вообще нет, шероховатости быстро ликвидируются. Положительно министр отметил работу российско-турецкого центра по мониторингу, наличие которого позволило Анкаре почувствовать свою причастность к процессу мирного урегулирования.

Федеральное агентство новостей /

статус Нагорного Карабаха еще предстоит решить, но для этого Минская группа ОБСЕ должна работать над тем, чтобы армяне и азербайджанцы жили бок о бок;

есть напряженность на армяно-азербайджанской границе, но это не имеет никакого отношения к Карабаху — там крупных инцидентов не происходит;

трехсторонняя рабочая группа Армении, России и Азербайджана работает над разблокировкой коммуникаций в регионе. Вице-премьеры стран взялись за разработку документов;

Россия, Турция и Иран заинтересованы в открытии коммуникаций между Ереваном и Баку.

На «Примаковских чтениях» от Лаврова прозвучали еще несколько важных заявлений по Армении и Азербайджану:

mid.ru / Пресс-служба МИД РФ

По мнению эксперта по межнациональным конфликтам Евгения Михайлова, «Россия услышала мнение президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Карабах — это Азербайджан, а в дальнейшем, если и можно будет говорить о некоем статусе, то только в составе Азербайджана и никак более».

Место Карабаха в международной повестке

В преддверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена Госдепартамент США провел «сверку часов» в отношении политики в Закавказье.

С 6 по 11 июня и.о. заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер посетил Азербайджан, Армению и Грузию.

В ходе переговоров с и.о. премьер-министра Армении Рикер отметил важность роли сопредседателей МГ ОБСЕ в урегулировании и необходимость принятия мер по ослаблению напряженности.

Однако Пашинян не удержался и обвинил сопредседателей Минской группы в «проазербайджанской позиции».

primeminister.am / Пресс-служба премьер-министра Армении

Такому заявлению способствовали в том числе и слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который объявил, что Штаты продолжат рассматривать вопрос целесообразности дальнейшего предоставления Азербайджану различных видов помощи, включая военную, в свете сохранения напряженности в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

В ходе посещения Баку второй замглавы Госдепа в очередной раз упомянул необходимость отпустить военнопленных, но больше внимания уделил демократическим реформам, развитию национальных проектов и социально экономического сектора в Азербайджане, а также заинтересованность в участии частных компаний США в восстановлении Нагорного Карабаха.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассмотрит вопрос о целесообразности дальнейшего предоставления Азербайджану различных видов помощи на фоне напряжённости в Карабахе.



Проще говоря, США могут прекратить оказывать помощь Азербайджану. pic.twitter.com/VnYELFziO4 — Леди Кац (@lady_Katz) June 10, 2021

Также на неделе тему Карабаха обсудили министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонных разговорах с коллегами из России и ФРГ Сергеем Лавровым и Хайко Маасом, и Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Прозвучит вопрос Карабаха и на саммите НАТО в ходе личной встречи Байдена и Реджепа Тайипа Эрдогана. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что главы Штатов и Турции встретятся 14 июня в Брюсселе.

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