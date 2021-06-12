Переболевших коронавирусом россиян предостерегли от смены часовых поясов

Москва, 12 июня. Перенесшим коронавирусную инфекцию людям стоит воздержаться от отпуска с длительным перелетом и сменой часовых поясов, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Сразу после выздоровления лучше избегать резкой смены климатических условий и длительного перелета, поскольку это может стать нагрузкой и стрессом для организма. Специалист рекомендовал проводить отдых в той же широте, где проживает переболевший человек.

Жемчугов также уточнил, что многое в этом случае зависит от тяжести перенесенного заболевания, наличия постковидного синдрома и возможных индивидуальных особенностей. Например, если у выздоровевшего наблюдаются проблемы с памятью или давлением, то лучше никуда не ехать, передает ТАСС.

Врач-инфекционист Светлана Малиновская ранее рассказала, какие продукты нужно включить в рацион перенесшим COVID-19 людям. Так, следует обратить внимание на йогурты, зеленые овощи и продукты со сложными углеводами.