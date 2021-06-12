Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 10:35
10:33
Происшествия
Замглавы свердловского министерства госимущества избрали запрет определенных действий
10:30
Общество
Шуховскую башню в Дзержинске окрасили в цвета триколора в честь Дня России
10:30
Происшествия
Семейная пара пропала во время отдыха на озере в Приморье
10:28
Общество
Суд в Ростове арестовал сына экс-спикера парламента Дагестана
10:27
Происшествия
Пропавшего в Подмосковье ребенка похитила няня
10:25
Общество
Спасатели вывели из огня двух собак и двух кошек в Приамурье
10:24
Армия
Sohu: эффектные маневры российских войск обернулись паникой в США и НАТО
10:21
Экономика
Россия вошла в топ-5 стран по заработку инвесторов на биткоине
10:21
Политика
Первая леди США заявила, что Байден «сверхподготовлен» ко встрече с Путиным
10:21
Политика
Президент Швейцарии поделился гордостью за страну перед встречей Путина и Байдена
Все новости

Переболевших коронавирусом россиян предостерегли от смены часовых поясов

Общество
Переболевших коронавирусом россиян предостерегли от смены часовых поясов
pixabay.com  /  Holgi

Москва, 12 июня. Перенесшим коронавирусную инфекцию людям стоит воздержаться от отпуска с длительным перелетом и сменой часовых поясов, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Сразу после выздоровления лучше избегать резкой смены климатических условий и длительного перелета, поскольку это может стать нагрузкой и стрессом для организма. Специалист рекомендовал проводить отдых в той же широте, где проживает переболевший человек.

Жемчугов также уточнил, что многое в этом случае зависит от тяжести перенесенного заболевания, наличия постковидного синдрома и возможных индивидуальных особенностей. Например, если у выздоровевшего наблюдаются проблемы с памятью или давлением, то лучше никуда не ехать, передает ТАСС.

Врач-инфекционист Светлана Малиновская ранее рассказала, какие продукты нужно включить в рацион перенесшим COVID-19 людям. Так, следует обратить внимание на йогурты, зеленые овощи и продукты со сложными углеводами.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Переболевших коронавирусом россиян предостерегли от смены часовых поясов
отпуск часовой пояс коронавирус
Комментировать
Эксклюзив
Суд в Ростове арестовал сына экс-спикера парламента Дагестана
Суд в Ростове арестовал сына экс-спикера парламента Дагестана
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 321654 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 65026 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 52917 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 52420 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 47844 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Рейтинг@Mail.ru