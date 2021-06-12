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Второе поколение кроссовера NX презентовали в Lexus

Экономика
Второе поколение кроссовера NX презентовали в Lexus
lexus.ru  /  Lexus

Токио, 12 июня. Состоялась официальная премьера кроссовера Lexus NX нового поколения. Автомобиль претерпел значительные изменения в плане техники и оснащения, однако сохранил прежний вид.

Транспортное средство предназначено для рынков Азии, Северной Америки и Европы. В тизере, представленном производителем, продемонстрированы передняя часть внедорожника и левое колесо. Премьера роскошного автомобиля состоялась в Японии 11 июня текущего года, передают «Известия».

Обновленный NX будет укомплектован аналогичной платформой, что и Toyota RAV4. Следовательно, некоторые силовые установки будут одинаковыми. В модельную линейку агрегатов изготовитель добавил 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель RAV4. Автомобилисты смогут приобрести версию модели с подключаемой гибридной установкой Prime.

Сотрудники ГИБДД теперь смогут визуально фиксировать телефонные разговоры водителей во время движения при скрытом надзоре. Информацией поделился начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

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lexus NX крососвер
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