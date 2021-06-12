Парижская полиция разогнала нелегальную вечеринку с сотнями гостей

Париж, 12 июня. Французская полиция использовала слезоточивый газ для разгона масштабной нелегальной вечеринки. Мероприятие проходило в центральной части города на эспланаде Инвалидов.

Большинство участников вечеринки были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Правоохранителям пришлось использовать против толпы слезоточивый газ. В ответ молодые люди бросали в полицейских бутылки. Медики отмечают, что подобные массовые сборища представляют опасность и создают благоприятную среду для распространения коронавируса.

Задержание участников файер-вечеринки в Петербурге попало на видео, сообщал телеканал 360tv.ru. Инцидент произошел на улице Белинского.