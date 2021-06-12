Диетологи назвали неочевидные полезные свойства овсяной каши

Москва, 12 июня. Международная группа ученых рассказала о полезных свойствах овсяной каши. Это блюдо положительно влияет на организм и снижает риск ряда заболеваний.

Специалисты рекомендуют добавлять в кашу ягоды. Они подчеркивают, что такая комбинация увеличивает полезные свойства продукта.

Диетологи сообщают, что овсянка содержит большое количество антиоксидантов. Также она положительно влияет на уровень сахара в крови и полезна для пациентов, которые страдают диабетом.

Также эта каша обеспечивает организм запасом витаминов и минералов. В ее состав входят: магний, железо, фосфор, цинк, фолиевая кислота и витамины группы B. Ученые проводили исследования, в ходе которых высинилось, что употребление овса может снизить систолическое артериальное давление. Потребление клетчатки также снижает риск развития рака кишечника.

Ранее сообщалось, что гречка возглавила рейтинг рекомендованных к употреблению круп. Специалисты рассказали, что она богата железом, магнием, фосфором.