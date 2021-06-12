Ученые из США предостерегли от прослушивания музыки перед сном

Остин, 12 июня. Мозг человека продолжает обработку музыки даже после отхода ко сну. По этой причине любителям слушать музыку перед сном тяжелее засыпать.

Специалисты американского Университета Бэйлора изучили влияние музыки на сон человека. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Psychological Science.

По словам авторов исследования, люди, слушающие музыку в постели, могут пострадать от так называемых «ушных червей». Это понятие связано с явлением, при котором в голове человека «заедает» навязчивая мелодия. Все это ухудшает общее качество сна.

«Почти все думали, что музыка улучшает их сон, но мы обнаружили, что те, кто чаще слушал музыку перед сном, спали хуже», — заявил один из авторов исследования, доктор Майкл Скаллин.

Ранее ученые рассказали о вреде утреннего кофе. По словам специалистов, употребление напитка сразу после подъема может снизить его возбуждающий эффект, что связано с гормоном стресса.