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Военные ЗВО уничтожили базу условного противника из ОТРК «Искандер» под Иваново

Армия
Военные ЗВО уничтожили базу условного противника из ОТРК «Искандер» под Иваново
Пресс-служба Западного военного округа

Иваново, 12 июня. Отдельная ракетная бригада гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО приняла участие в специальных ракетных учениях с применением ОТРК «Искандер-М», заявили в военном округе.

Во время маневров военнослужащие совершили 30-километровый марш в заданный район. Расчеты ОТРК «Искандер-М» не только преодолели зараженную местность, но и отразили атаку диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Военнослужащие во время тренировки сдали нормативы по развертыванию комплексов, установке связи со штабом, а также провели учебные пуски ракет. Расчетам необходимо было устранить с помощью ОТРК «Искандер-М» командный пункт на базе условного противника. Огонь по целям производился через электронные пуски.

Военные ЗВО успешно прошли учения и отлично справились с поставленными задачами. Всего в маневрах приняли участие свыше 150 военнослужащих и около 40 единиц специальной техники танкового объединения округа.

Ранее сообщалось, что первая танковая армия ЗВО будет принимать участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021». Кроме этого, стало известно, что Минобороны РФ планирует вооружить Западный военный округ гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», пишет «Царьград».

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искандер военные учения ЗВО РФ
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