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Мария Максакова в слезах обратилась к старшим детям

Шоу-бизнес
Мария Максакова в слезах обратилась к старшим детям
Федеральное агентство новостей  /  Степан Коцаба

Москва, 12 июня. Оперная певица Мария Максакова в слезах обратилась к старшим детям, с которыми она уже долгое время не может найти контакт. Она призвала их вспомнить о младшем брате.

Знаменитость надеется, что дети все же одумаются и перестанут верить словам отца, который, по мнению певицы, настраивает их против нее. Поэтому артистка напрямую обратилась к своим наследникам и не смогла сдержать слез, пишет «Вечерняя Москва».

«Я за все вас прощаю. Чтобы вы ни сделали в будущем. Если нам выпадет возможность быть близкими людьми, я обещаю стать для вас лучшим другом. Но если вы все осознаете уже после того, как меня не станет, то помните о Ване. Он ваш брат, он ни в чем не виноват и нуждается в любви», — эмоционально сказала Максакова в эфире YouTube-канала «Фрейтак медиа».

Младший сын Максаковой Иван, рожденный певицей в браке с депутатом Денисом Вороненковым, живет вместе с исполнительницей в Киеве. Со старшими детьми у знаменитости сложные отношения. У артистки также конфликт с бывшим возлюбленным, которого она хочет лишить родительских прав.

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дети максакова певица
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