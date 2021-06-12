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Бойцы ВСУ пять раз за сутки обстреляли территории Донбасса

  /   Обновлено: 12 июня 2021 09:59
Новороссия
Бойцы ВСУ пять раз за сутки обстреляли территории Донбасса
Федеральное агентство новостей

Донецк, 12 июня. Вооруженные силы Украины в течение минувших суток пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Во время обстрелов применялись гранатометы и стрелковое оружие.

Также по территориям Донбасса были выпущены 14 мин калибра 82 мм, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Такие действия являются очередным нарушением Минских соглашений. Бойцы ВСУ систематически осуществляют обстрелы ЛНР и ДНР, а также не прекращают стягивать военную технику к линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ЛНР обвинила Киев в дестабилизации обстановки в регионе. Предполагается, что провокационные действия ВСУ связаны с недавним визитом главы Украины Владимира Зеленского в Донбасс.

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украина днр всу донбасс
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