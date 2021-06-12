Уникальный марш-бросок на Приштину: как российский батальон ВДВ сорвал планы НАТО

22 года назад, в ночь с 11 на 12 июня 1999 года, сводный батальон Воздушно-десантных войск России из состава миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине совершил 600-километровый марш-бросок и взял под контроль аэропорт «Слатина» под Приштиной. Каково было удивление командиров НАТО, когда они подошли к аэропорту и увидели, что на территории воздушной гавани находятся российские солдаты. Данная операция стала полной неожиданностью для руководства Альянса и усилила позиции Москвы на переговорах с западными лидерами. По мнению экспертов, действия России не позволили западным странам пойти на обострение конфликта, а марш-бросок на Приштину стал классикой специальных операций, достойной изучения в военных академиях.

После распада Советского Союза США возложили на себя роль мирового жандарма, поскольку были уверены, что они одержали победу над Россией в холодной войне. Но в конце 90-х ситуация начала меняться. Одним из первых принципиальных противостояний России и Запада в новейшей истории стал косовский конфликт.

Альянс вмешался в югославскую войну в марте 1999 года. Западные страны пытались добиться права на применение силы через Совет Безопасности ООН, однако наткнулись на решительные возражения России, несогласной с возложением ответственности только на одну из сторон конфликта.

Федеральное агентство новостей /

В результате операция была проведена под эгидой сил НАТО. 24 марта 1999 года, впервые со времен Второй мировой войны, в Европе начался масштабный вооруженный конфликт. Самолеты НАТО подвергли бомбардировкам с воздуха военные и гражданские объекты Сербии. Под авиаударами гибли мирные граждане. Премьер-министр России Евгений Примаков, в тот момент направлявшийся с визитом в США, развернул самолет над Атлантикой и экстренно вернулся в Россию. «Петля Примакова» для Запада стала символом того, что с Россией вновь приходится считаться.

Власти Югославии вынуждены были согласиться с резолюцией Совета Безопасности ООН 1244, согласно которой из Косово выводились югославские войска, а их место занимал миротворческий контингент НАТО. Запад позицию России в расчет не принимал. В этих условиях политическое и военное руководство приняло решение о проведении чрезвычайно дерзкой и неожиданной операции.

Легендарный марш-бросок

Так, 10 июня 1999 года российские десантники, входившие в состав международных миротворческих сил в Боснии (SFOR), получили секретный приказ: сформировать механизированную колонну и отряд в составе 200 человек, ускоренным маршем преодолеть 600 километров и занять аэродром «Слатина», расположенный у административного центра Косова города Приштины, чтобы опередить силы НАТО. Вступление подразделений Альянса в Косово было запланировано на 12 июня, а аэродром «Слатина» должен был стать главным транспортным узлом сил НАТО в регионе.

Любая утечка информации о планах российских военных ставила операцию под угрозу провала. Российская колонна под командованием генерал-лейтенанта Виктора Заварзина начала марш-бросок. На бронемашинах буквы SFOR были сменены на KFOR — официальное наименование миротворческих сил в Косово. Население региона встречало российских солдат цветами, как спасителей и освободителей.12 июня в 07:00 колонна ВДВ России заняла аэродром «Слатина» и организовала на нем круговую оборону.

Примечательно, что до начала операции в аэропорт «Слатина» проникла группа из 18 бойцов ГРУ. Подразделением руководил майор Юнус-Бек Евкуров (ныне — генерал-майор, Герой России, заместитель министра обороны РФ). Группа взяла аэропорт под наблюдение и контролировала обстановку в его районе вплоть до прибытия основных сил. Детали действий российских военнослужащих до сих пор засекречены.

ПолитЭксперт /

Около 11:00 к «Слатине» подошли британские войска. В небе появились вертолеты НАТО. Но российская бронетехника заблокировала взлетно-посадочную полосу и маневрировала, не давая английским летчикам возможности приземлиться в аэропорту.

Позднее участники событий рассказывали журналистам, что прибывший на место командующий британскими миротворческими силами генерал Майкл Джексон жестами показывал своим танкистам, что они могут заезжать в аэропорт. Но российские солдаты взяли натовскую бронетехнику под прицел гранатометов, и англичане не рискнули двигаться вперед. Командующий силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк, по информации СМИ, отдал британским военным приказ «подавить» российских десантников и захватить «Слатину», но генерал Джексон отказался его исполнять, заявив, что не собирается начинать третью мировую войну.

Дерзкий марш-бросок заставил страны Запада сесть за стол переговоров с Россией. Руководство НАТО было вынуждено согласиться на ввод в Косово российского миротворческого контингента, который оставался в крае до 2003 года. В дальнейшем ему на смену пришли российские милицейские формирования.

Уникальная спецоперация

Политик и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в интервью Федеральному агентству новостей оценил важность переброски российских военных в аэропорт «Слатина». Он назвал марш-бросок уникальной спецоперацией.

«Вы сами понимаете, что в 1999 году это событие стало очень важным в том плане, что, как считал Североатлантический альянс, великие Вооруженные силы Советского Союза они разрушили, а армия России больше никогда не поднимется. Запад все для этого делал. Конечно, в этот период у нас было очень много проблем. Но тот дух, моральные качества командиров и офицеров, которые сумели совершить уникальный марш-бросок, показали, что воевать с Россией не стоит. Фамилии российских офицеров нам хорошо известны. Хотелось бы отметить роль Юнус-Бека Евкурова», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Франц Клинцевич также заявил, что российские офицеры и солдаты, которые в 1999 году провели уникальную спецоперацию, не только прославили Россию, но и сорвали планы Североатлантического альянса против РФ.

«Этот марш-бросок предотвратил многие действия, которые замышляло командование НАТО против России. В 1999 году солдаты и офицеры Воздушно-десантных войск сделали практически невозможное. Своими действиями они прославили Россию и Вооруженные силы на весь мир», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее военный аналитик Кайл Мизоками в статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей, сообщил, что пехотинцы Вооруженных сил России имеют серьезное преимущество перед американскими коллегами. В этом уверены эксперты из Соединенных Штатов.