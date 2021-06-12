Чижов заявил о ненормальности отношений между Россией и ЕС

Москва, 12 июня. Отношения Российской Федерации и Евросоюза находятся в ненормальном положении, а также имеют тенденцию к ухудшению, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, возобновление саммитов Россия — ЕС невозможно, соответствующие мероприятия точно не пройдут в ближайшее время. Об этом Чижов рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Наши отношения, конечно, находятся в ненормальном положении и, увы, имеют тенденцию к дальнейшей деградации», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политика стран ЕС в отношении Белоруссии неприемлема. Брюссель давит на Минск посредством ограничительных мер.