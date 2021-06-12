Власти Кубы посоветовали путешественникам не брать в страну наличные доллары

Гавана, 12 июня. Туристам и гостям Острова свободы рекомендуют не брать с собой наличные доллары США. Это обусловлено остановкой обращения американской валюты в государстве.

Доллары нельзя будет использовать ни для оплаты, ни для обмена на кубинские песо. Однако с оплатой по карте таких проблем не возникнет. Такое заявление озвучил первый зампред Центрального банка Кубы Франсиско Майобре Ленсе в эфире государственного телевидения.

«С 21 июня в соответствии с принятыми мерами наличные доллары не будут приниматься, поэтому тем, кто с этого дня приедет в страну, следует иметь с собой любую другую валюту», — заявил Майобре Ленс.

С 1994 года и до сегодняшних дней Куба имеет две официальные валюты — кубинский песо и кубинский конвертируемый песо. Второй предназначался для замены доллара США на территории Кубы.

Власти США не видят, что лидирующая позиция их нацвалюты находится под сомнением. Так прокомментировали пользователи Сети статью Bloomberg с «анализом» высказываний президента РФ Владимира Путина о долларе.