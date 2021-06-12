Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 10:34
10:32
Происшествия
Замглавы свердловского министерства госимущества избрали запрет определенных действий
10:30
Общество
Шуховскую башню в Дзержинске окрасили в цвета триколора в честь Дня России
10:30
Происшествия
Семейная пара пропала во время отдыха на озере в Приморье
10:28
Общество
Суд в Ростове арестовал сына экс-спикера парламента Дагестана
10:27
Происшествия
Пропавшего в Подмосковье ребенка похитила няня
10:25
Общество
Спасатели вывели из огня двух собак и двух кошек в Приамурье
10:24
Армия
Sohu: эффектные маневры российских войск обернулись паникой в США и НАТО
10:21
Экономика
Россия вошла в топ-5 стран по заработку инвесторов на биткоине
10:21
Политика
Первая леди США заявила, что Байден «сверхподготовлен» ко встрече с Путиным
10:21
Политика
Президент Швейцарии поделился гордостью за страну перед встречей Путина и Байдена
Все новости

Власти Кубы посоветовали путешественникам не брать в страну наличные доллары

  /   Обновлено: 12 июня 2021 09:46
Экономика
Власти Кубы посоветовали путешественникам не брать в страну наличные доллары
Global Look Press  /  Joaquin Hernandez / Xinhua

Гавана, 12 июня. Туристам и гостям Острова свободы рекомендуют не брать с собой наличные доллары США. Это обусловлено остановкой обращения американской валюты в государстве.

Доллары нельзя будет использовать ни для оплаты, ни для обмена на кубинские песо. Однако с оплатой по карте таких проблем не возникнет. Такое заявление озвучил первый зампред Центрального банка Кубы Франсиско Майобре Ленсе в эфире государственного телевидения.

«С 21 июня в соответствии с принятыми мерами наличные доллары не будут приниматься, поэтому тем, кто с этого дня приедет в страну, следует иметь с собой любую другую валюту», — заявил Майобре Ленс.

С 1994 года и до сегодняшних дней Куба имеет две официальные валюты — кубинский песо и кубинский конвертируемый песо. Второй предназначался для замены доллара США на территории Кубы.

Власти США не видят, что лидирующая позиция их нацвалюты находится под сомнением. Так прокомментировали пользователи Сети статью Bloomberg с «анализом» высказываний президента РФ Владимира Путина о долларе.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Власти Кубы посоветовали путешественникам не брать в страну наличные доллары
туристы куба путешествие доллары наличка
Комментировать
Эксклюзив
Суд в Ростове арестовал сына экс-спикера парламента Дагестана
Суд в Ростове арестовал сына экс-спикера парламента Дагестана
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 321654 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 65026 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 52917 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 52420 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 47844 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Рейтинг@Mail.ru