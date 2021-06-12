Стала известна причина смертельного ДТП с Волковой

Санкт-Петербург, 12 июня. Причиной аварии в Ломоносовском районе, в которой погибла народная артистка России Римма Волкова, стал выезд автомобиля с ней на встречную полосу движения.

Водитель автомобиля Datsun начал совершать маневр, но врезался во французскую иномарку Peugeot, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. В ДТП погибли Волкова и мужчина за рулем Datsun. Пока не удалось установить, почему автомобилист решил выехать на встречку. Изначально была версия о том, что виновником дорожного ЧП стал Peugeot, но она не подтвердилась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП в Лесном, где погибли рабочие, сообщало агентство URA.RU. Правоохранительные органы проверяют обстоятельства инцидента и проводят проверку.