Российские реставраторы готовятся к восстановлению Пальмиры: репортаж ФАН

Корреспонденты Федерального агентства новостей побывали в древнейшем городе Пальмира, занесенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, незадолго до начала работ по его восстановлению.

Российские специалисты нынешним летом продолжат работы по реставрации древнего исторического памятника. Как отмечал президент Ассоциации предприятий каменной отрасли России «Центр камня» и руководитель проекта реставрационных работы в Сирии Дмитрий Медянцев, процесс возрождения Пальмиры будет осуществляться при помощи новейших технологий.

«Мы планируем применить технологию, которая позволяет сохранить орнамент древних сирийских мастеров», — заявил Медянцев.

Древности Пальмиры на черном рынке

Богатейшая во времена поздней античности Пальмира до прихода боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) была кладезем исторических находок.

В древности это поселение именовали Тадмором. «Городом пальм», или Пальмирой, его прозвали древние римляне, которые захватили и впоследствии разграбили объект. Название появилось благодаря колоннадам, которые захватчики сравнивали с пальмовой рощей.

«Сирия вместе с Месопотамией считается колыбелью цивилизации. Здесь люди впервые стали жить оседло, заниматься растениеводством и скотоводством. Здесь появились первые в мире города и первая письменность. Отсюда происходят мировые религии», — поясняет археолог Берлинского университета Мирко Новак.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда, Алексей Буров

Научное сообщество сравнивало оккупацию Пальмиры террористами ИГ с захватом города в заложники, опасаясь, что боевики могли полностью уничтожить объект всемирного наследия. Лидеры «Исламского государства» заявляли, что исторические памятники являются предметами культа и безбожия, поэтому не жалели реликвии.

Кроме того, Пальмира для террористов ИГ стала источником дохода.

«С середины 2014 года боевики начали собирать на раскопки рабочих. Группировка взяла под строгий контроль вывоз предметов старины и их продажу на черном рынке», — рассказывает британский археолог Амра аль-Азма.

На нелегальный рынок древностей хлынул большой поток сирийских артефактов. В результате Международный совет музеев вынужден был составить «Красный список древностей», которым угрожала подпольная продажа. В него вошли экспонаты из Сирии и Ирака — в основном небольшие предметы, которые можно было легко вывезти за пределы страны: печати, монеты, ювелирные изделия, сосуды, скульптуры, мозаика и прочие элементы архитектурного декора.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда, Алексей Буров

Стоимость таких реликвий начиналась от нескольких десятков тысяч долларов. При этом источник ФАН, знакомый с ситуацией, рассказал, что одну колонну из Пальмиры можно реализовать на черном рынке в Европе не менее чем за 1 млн долларов.

Каналы нелегального транзита ценностей проходили через Турцию и Ливан, где артефакты попадали в руки контрабандистов, затем перепродававших их на Запад. В Европе перевалочным пунктом для сбытчиков сирийских ценностей стали швейцарские зоны льготного таможенного режима.

Нынешняя Пальмира

Среди разрушенных боевиками ИГ памятников — знаменитая Триумфальная арка, статуя Льва Аллата, храм Баалшамина, а также самое крупное сооружение города — построенный при императоре Тиберии в 32 году нашей эры храм Баала.

Обычно боевики подрывали реликвии: мощность этих взрывов была такой сильной, что статуи и колонны разлетались на мелкие куски, которые могли запросто уместиться в ладони. От храма Баала сейчас осталась одна только арка, которая возвышается в самом центре разрушенного архитектурного комплекса.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда, Алексей Буров

Боевики уничтожали все, что не могли продать западным коллекционерам. Они занимали город до конца марта 2016 года, после чего их выбила сирийская армия при поддержке Воздушно-космических сил РФ, однако через несколько месяцев террористам удалось снова прорваться в Пальмиру. Окончательно освободить город удалось в марте 2017-го.

На память о себе вандалы оставили валуны и булыжники с надписями, в числе которых: «Открывать огонь разрешается только с дозволения амира».

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда, Алексей Буров

Возрождение Пальмиры

Российские специалисты, которые занимаются реставрацией древнего города, уже завершили первый этап работ, сделав необходимые замеры и отсняв территорию объекта. На второй стадии им предстоит разобрать завалы, чтобы отсканировать отдельные фрагменты разрушенных ценностей и провести инвентаризацию.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда, Алексей Буров

Затем эксперты создадут интерактивную модель города, выявят утраченные части и воссоздадут их заново.

«При прошлых реставрациях арки, например, французскими специалистами, восстановленные блоки делались упрощенными. Конечно, даже при нынешней технологии будет видно свежий относительно оригинала известняк, но будет передано больше деталей», — сказал Дмитрий Медянцев.

Впрочем, пока реставрационные работы лишь в планах. Нынешняя Пальмира остается памятником войне в Сирии и победе над гидрой терроризма. Сейчас сюда приходят редкие туристы и время от времени заезжают журналистские группы.

1 Организация запрещена на территории РФ.