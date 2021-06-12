Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 10:34
10:32
Происшествия
Замглавы свердловского министерства госимущества избрали запрет определенных действий
10:30
Общество
Шуховскую башню в Дзержинске окрасили в цвета триколора в честь Дня России
10:30
Происшествия
Семейная пара пропала во время отдыха на озере в Приморье
10:28
Общество
Суд в Ростове арестовал сына экс-спикера парламента Дагестана
10:27
Происшествия
Пропавшего в Подмосковье ребенка похитила няня
10:25
Общество
Спасатели вывели из огня двух собак и двух кошек в Приамурье
10:24
Армия
Sohu: эффектные маневры российских войск обернулись паникой в США и НАТО
10:21
Экономика
Россия вошла в топ-5 стран по заработку инвесторов на биткоине
10:21
Политика
Первая леди США заявила, что Байден «сверхподготовлен» ко встрече с Путиным
10:21
Политика
Президент Швейцарии поделился гордостью за страну перед встречей Путина и Байдена
Все новости

Иномарки дважды переехали жителя Мордовии, мужчина не выжил

Происшествия
Иномарки дважды переехали жителя Мордовии, мужчина не выжил
vk.com  /  Госавтоинспекция Ковылкино

Саранск, 12 июня. Жуткая авария произошла в Ковылкинском районе Мордовии. Лежащего на асфальте мужчину переехали два автомобиля.

Первым на живое препятствие напоролся 27-летний водитель Opel Vectra. Следом 40-летнего мужчину переехал Renault SR.

«Тело пешехода было зажато между двигателем транспортного средства и асфальтом и проволочено несколько метров. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка», — сообщили в районном ГИБДД.

Ранее ФАН писал о смертельном ДТП в Нижегородской области. В городе Богородск после столкновения с легковушкой насмерть разбились парень с девушкой.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Иномарки дважды переехали жителя Мордовии, мужчина не выжил
россия мордовия дтп с погибшими
Комментировать
Эксклюзив
Суд в Ростове арестовал сына экс-спикера парламента Дагестана
Суд в Ростове арестовал сына экс-спикера парламента Дагестана
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 321654 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 65026 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 52917 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 52420 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 47844 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Рейтинг@Mail.ru