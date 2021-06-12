Иномарки дважды переехали жителя Мордовии, мужчина не выжил

Саранск, 12 июня. Жуткая авария произошла в Ковылкинском районе Мордовии. Лежащего на асфальте мужчину переехали два автомобиля.

Первым на живое препятствие напоролся 27-летний водитель Opel Vectra. Следом 40-летнего мужчину переехал Renault SR.

«Тело пешехода было зажато между двигателем транспортного средства и асфальтом и проволочено несколько метров. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка», — сообщили в районном ГИБДД.

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