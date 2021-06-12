Сервис «Яндекс.Такси» продолжает работать в Казахстане

Нур-Султан, 12 июня. «Яндекс.Такси» опроверг сведения СМИ о том, что сервис заблокировали в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Решение казахстанского суда не подразумевает прекращение работы сервиса на территории страны, поэтому «Яндекс.Такси» продолжает работать в республике, передает ТАСС. В рамках патентного спора, сервис будет подавать апелляцию.

Ранее издание Tengrinews.kz, ссылаясь на канал в Telegram, опубликовало сведения, что работа «Яндекс.Такси» запрещена в стране после решения межрайонного экономического суда Алма-Аты. При этом иск ТОО «Джи-такси» о нарушении патентных прав к сервису был частично удовлетворен.

До этого стало известно, что иск на «Яндекс.Такси» в суд подала ТОО «G-Taxi», которая получила право на применение Автоматизированной системы вызова машины от Надежды Ким. Патентные права будут действовать до 21 декабря 2023 года.