Москва, 12 июня. Знаменитая певица Ольга Бузова поделилась впечатлениями от выхода на сцену МХАТ имени Горького. Звезда играла в спектакле «Чудесный грузин».

В театре был аншлаг: билеты на премьерные спектакли были раскуплены. Многие, даже у кого участие певицы в постановке вызывало скепсис, хотели увидеть Бузову на сцене легендарного театра.

«Так волнительно каждый раз выходить на сцену… А сегодня особенно — ведь мы играли для нашего зрителя. И в зале была моя семья. И все получилось! Впереди много работы, буду расти во всех смыслах, чтобы вы получали удовольствие. Спасибо за такой теплый и позитивный прием», — воодушевленно рассказала 35-летняя артистка на своей странице в Instagram.

Она добавила, что участие в театральном проекте имеет большое значение для нее. Бузова с нетерпением ждет зрителей в театре.

Pr Scr instagram.com / @buzova86

В комментариях под записью интернет-пользователи восхитились певицей и пожелали ей удачи на следующем показе.

«Оля, ты большая умничка! Спектакль понравился, ты, как всегда, была на высоте. Красивая, игривая и талантливая девушка»; «С премьерой! Долгой жизни спектаклю!»; «Оля, ты умничка!» — написали фанаты поп-певицы.

Участие Бузовой в спектакле МХАТ имени Горького стало настоящей неожиданностью и для поклонников, и для коллег. Фанаты звезды поддержали певицу, подвергшуюся нападкам со стороны хейтеров.