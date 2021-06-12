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Минобороны РФ и Роскосмос приняли проект ракетного комплекса с «Ангарой»

  /   Обновлено: 12 июня 2021 09:27
Технологии
Минобороны РФ и Роскосмос приняли проект ракетного комплекса с «Ангарой»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 12 июня. Министерство обороны России вместе с Роскосмосом приняли проект космического ракетного комплекса для запусков с космодрома Восточный, сообщает пресс-служба госкорпорации.

По имеющимся данным, комплекс разработан под ракеты-носители тяжелого класса «Ангара-А5» и «Ангара-А5М». Конструкторы представили «принципиальные решения, в том числе конструктивные, схемные, технологические», что позволяет обеспечить достижение необходимых параметров, соответствующих заданию.

«Принят технический проект космического ракетного комплекса (КРК) тяжелого класса на космодроме Восточный «Амур»», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что Роскосмос до конца июня подготовит дорожную карту создания Российской орбитальной служебной станции, которая будет представлена на рассмотрение российскому правительству.

В преддверии 60-летия первого полета человека на орбиту с Байконура запустили ракету-носитель «Союз», пишет издание «Утро.ру».

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минобороны рф роскосмос ангара
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