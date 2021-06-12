Башня Лахта-центра окрасилась в триколор в честь Дня России

Сегодня вся страна отмечает День России. Праздник достаточно молодой — 12 июня 1990 года съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации.

Накануне башня Лахта-центра в Петербурге окрасилась в триколор, поздравив таким образом всех россиян.

Красивые кадры с видами на стадион «Газпром-Арена» прислали очевидцы.

Кстати, именно сегодня там состоится первый матч нашей сборной в Чемпионате Европы по футболу 2020. Наши парни сразятся со сборной Бельгии. Не пропустите матч в 22:00!