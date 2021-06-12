САА наносит удары по позициям боевиков в Идлибе

Идлиб, 12 июня. Корреспонденты Федерального агентства новостей сообщают об обострении ситуации в сирийской провинции Идлиб, где правительственные силы наносят удары по позициям боевиков.

Операция проводится в районе Джебель аз-Завия, она стала ответом на недавние провокации вооруженных формирований.

По данным знакомых с ситуацией источников, накануне в указанной зоне наблюдалась повышенная концентрация сил протурецких прокси-группировок. Сообщается, что они после серии собственных провокативных обстрелов планировали осуществить масштабную атаку по позициям Сирийской Арабской Армии.

В местах базирования этих формирований были замечены пикапы с крупнокалиберными пулеметами, а также отряды боевиков со стрелковым оружием.

Кроме того, местные источники сообщили о провокациях вооруженных группировок в Эль-Габе.