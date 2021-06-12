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Японского пенсионера заподозрили в шпионаже в пользу России

Происшествия
Японского пенсионера заподозрили в шпионаже в пользу России
pixabay.com

Токио, 12 июня. Японская полиция задержала 70-летнего Кадзуо Мияса по подозрению в передаче России секретных данных о разработках США в космической отрасли, сообщает телеканал NHK.

По версии правоохранительных органов, бывший глава исследовательской компании шпионил в пользу РФ на протяжении 30 лет. Мужчина мог передать техническую литературу с данными об экспериментальном беспилотном орбитальном самолете X-37B, который корпорация Boeing разрабатывает по заказу Пентагона.

В доме подозреваемого прошли обыски. Следователи считают, что мужчина мог передавать секретные материалы сотруднику торгпредства России. Мужчина мог иметь доступ к специализированной литературе о военной разведке и беспилотниках.

В посольстве России заявили, что изучают эту информацию.

В середине мая суд в американском штате Виргиния приговорил к 15 годам и восьми месяцам тюрьмы экс-спецназовца Питера Рафаэля Дзибински-Деббинса за шпионаж в пользу России. В суде мужчина извинился за содеянное и заверил, что стал «жертвой российской разведки».

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россия япония шпионаж
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