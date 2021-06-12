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Сотрудники ГИБДД станут визуально фиксировать разговоры по телефону за рулем

Общество
Сотрудники ГИБДД станут визуально фиксировать разговоры по телефону за рулем
Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Москва, 12 июня. Сотрудники Госавтоинспекции смогут визуально отслеживать разговоры водителя по телефону во время движения при скрытом надзоре.

Согласно проекту приказа МВД РФ, сотрудники ГИБДД имеют право фиксировать опасное вождение и телефонный разговор во время проведения скрытого надзора на российских дорогах. Об этом рассказал начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

«Могут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео», — объяснил он.

Ранее в ГИБДД выяснили, как автовладельцы могут уклоняться от уплаты штрафов и налогов. Как оказалось, многие водители не переоформляют на себя машину умершего родственника.

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ГИБДД телефон штраф
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