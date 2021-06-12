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Несколько банков РФ возобновили выдачу льготной сельской ипотеки

Экономика
Несколько банков РФ возобновили выдачу льготной сельской ипотеки
pixabay.com

Москва, 12 июня. Ажиотажный спрос на льготную сельскую ипотеку привел к быстрому исчерпанию предусмотренных на 2021 год лимитов. Выдают кредиты сейчас лишь в нескольких банках.

На Петербургском международном экономическом форуме о возобновлении выдачи льготной сельской ипотеки по ставке 3% объявил представитель Сбербанка. На выдачу жилищного кредита могут рассчитывать клиенты банка «ДОМ.РФ». В рамках льготной программы, по данным «Российской газеты», принимает заявки на ипотеку банк «РНКБ».

Льготная сельская ипотека предусматривает минимальный первоначальный взнос в размере 10%. Для этого можно использовать средства материнского капитала. Максимальный срок выплаты кредита составляет 25 лет.

Риэлторы ранее рассказали, как рынок отреагирует на продление льготной городской ипотеки. Снижения цен на недвижимость, по их мнению, не предвидится.

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