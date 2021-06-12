Британский врач указал на опасные симптомы рака щитовидной железы

Лондон, 12 июня. Британский врач Жан-Пьер Жиннон рассказал, как можно распознать рак по голосу.

Странная хрипота в голосе может указывать на рак щитовидной железы. На такие симптомы нельзя не обращать внимание, передает Express.

«Если она остается и не проходит через три недели, обратитесь за помощью к врачу», — сказал врач.

Однако хрипота может указывать и на бактериальную инфекцию. Необходимо обращать внимание на появление шишек рядом с гортанью, воспаленные лимфоузлы на шее и трудности при глотании.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности кровавых слез. Кровавые слезы могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Речь идет об онкологическом заболевании.