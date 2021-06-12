Бориса Джонсона обвинили в лицемерии

Лондон, 12 июня. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите G7 заявил, что выделит 430 млн фунтов стерлингов на женское образование, что противоречит его действиям.

Британский политик в ходе переговоров «Большой семерки» пообещал оказать финансовую поддержку девушкам из 90 развивающихся стран. Однако это объявление было сделано через несколько недель после того как его правительство сократило бюджет на эту статью расходов более чем на 200 млн фунтов. Об этом сообщает The Guardian.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в апреле заявил, что в 2021 году на женское образование будет выделено только 400 млн фунтов стерлингов. В 2019 году на эти же цели был заложен бюджет в 600 млн. Джонсон отверг обвинения о сокращении финансовой помощи. Он назвал их «левой пропагандой», но отказался провести голосование в Палате общин по этому вопросу.

«Объявление об этом в то время, когда лидеры G7 находятся в Корнуолле, является признаком того, что Великобритания стремится использовать свое дипломатическое влияние для поощрения. Тем не менее, сокращение бюджета помощи на образование на 25% подрывает эти усилия и означает, что в Британии призывают остальные страны прибегать к лицемерию», — заявила глава Отдела по защите интересов Великобритании Лис Уоллес.

Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» намерены объявить о выделении миллиарда доз вакцины от COVID-19 на помощь более бедным странам.