Роскосмос и Минобороны приняли техпроект комплекса с ракетами «Ангара»

Москва, 12 июня. Роскосмос и Минобороны приняли техпроект космического ракетного комплекса с ракетами-носителями тяжелого класса «Ангара-А5» и «Ангара-А5М» для запуска с космодрома Восточный.

Теперь можно будет перейти к разработке рабочей конструкторской документации и изготовлению опытных образцов, рассказал сотрудник госкорпорации в беседе с РИА Новости.

«После приемки технического проекта РКД проверяется на соответствие принятому проекту и может предъявляться заказчикам», — пояснил он.

Испытания «Ангары» включают в себя три этапа-пуска: первый в 2023 году с использованием простой «Ангары-А5», второй и третий в 2024 и 2025 годах - с помощью модернизированной «Ангары-А5М».

Недавно глава РАН Александр Сергеев раскрыл цели и функции будущей российской орбитальной служебной станции. Среди всех прочих функций, на ней также будет проводиться сборка космических аппаратов. Начало строительства специалисты запланировали на 2025 год.