Канье Уэст отписался от сестер Кардашьян в Twitter

Лос-Анджелес, 12 июня. Известный рэпер решил больше не следить за жизнью бывшей жены Ким Кардашьян и ее сестер через соцсеть Twitter.

Знаменитая пара решила развестись в феврале 2021 года. Источники утверждали, что между музыкантом и звездной реалити-шоу сохранились теплые отношения. Однако рэп-исполнитель отписался от аккаунтов своей экс-супруги и ее семьи. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Остается неясным, когда именно Уэст решил прекратить следить за жизнью семейства Кардашьян, до или после своего дня рождения, который он отметил 8 июня. Однако рэпер до сих пор подписан на Ким в Instagram.

На данный момент Канье встречается с моделью Ириной Шейк, что было широко освещено в СМИ. Пара отпраздновала день рождения музыканта во французском Провансе.

«Ким это устраивает. Она просто хочет, чтобы он был счастлив и здоров», — сообщил инсайдер.

Ранее стало известно, что Канье Уэст был снова замечен в компании Ирины Шейк после их отдыха во Франции.