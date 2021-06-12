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Канье Уэст отписался от сестер Кардашьян в Twitter

Шоу-бизнес
Канье Уэст отписался от сестер Кардашьян в Twitter
Global Look Press  /  Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 12 июня. Известный рэпер решил больше не следить за жизнью бывшей жены Ким Кардашьян и ее сестер через соцсеть Twitter.

Знаменитая пара решила развестись в феврале 2021 года. Источники утверждали, что между музыкантом и звездной реалити-шоу сохранились теплые отношения. Однако рэп-исполнитель отписался от аккаунтов своей экс-супруги и ее семьи. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Остается неясным, когда именно Уэст решил прекратить следить за жизнью семейства Кардашьян, до или после своего дня рождения, который он отметил 8 июня. Однако рэпер до сих пор подписан на Ким в Instagram.

На данный момент Канье встречается с моделью Ириной Шейк, что было широко освещено в СМИ. Пара отпраздновала день рождения музыканта во французском Провансе.

«Ким это устраивает. Она просто хочет, чтобы он был счастлив и здоров», — сообщил инсайдер.

Ранее стало известно, что Канье Уэст был снова замечен в компании Ирины Шейк после их отдыха во Франции.

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Все новости / Шоу-бизнес / Канье Уэст отписался от сестер Кардашьян в Twitter
Канье Уэст Ким Кардашьян twitter голливуд
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