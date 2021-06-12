Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 09:04
09:03
Видео
Космонавты поздравили соотечественников с Днем России. События дня
09:02
Общество
Сотрудники ГИБДД станут визуально фиксировать разговоры по телефону за рулем
09:00
Происшествия
Японского пенсионера заподозрили в шпионаже в пользу России
09:00
Общество
День России 12 июня: история первого постсоветского праздника, заложенного Ельциным
08:59
Происшествия
Тридцатилетний пассажир внедорожника погиб в одиночном ДТП под Новосибирском
08:56
Общество
Составлен рейтинг любимых экстремальных видов спорта у россиян
08:56
Происшествия
Режим повышенной готовности ввели из-за обрушения котлована на стройке в Новосибирске
08:53
Экономика
Несколько банков РФ возобновили выдачу льготной сельской ипотеки
08:53
Общество
Британский врач указал на опасные симптомы рака щитовидной железы
08:53
Политика
Бориса Джонсона обвинили в лицемерии
Все новости

Пожарные инспекторы теперь смогут проверять документы россиян

Общество
Пожарные инспекторы теперь смогут проверять документы россиян
pixabay.com  /  Michael Schwarzenberger

Москва, 12 июня. Сотрудники государственного пожарного надзора (ГПН) МЧС теперь имеют право проверять документы россиян. Соответствующие поправки в законодательство уже внесены.

Такие полномочия необходимы пожарным инспекторам для проверки сообщений о пожаре, а также для того, чтобы своевременно установить виновных в пожаре. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, спасатели имеют право вызывать должностных лиц организаций и граждан, получать от них необходимые объяснения, документы и справки.

Недавно сотрудники МЧС спасли 220 голов скота во время пожара на частной ферме в Красноярске. Никто не пострадал, причины произошедшего еще устанавливаются.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пожарные инспекторы теперь смогут проверять документы россиян
мчс пожарные документы
Комментировать
Эксклюзив
День России 12 июня: история первого постсоветского праздника, заложенного Ельциным
День России 12 июня: история первого постсоветского праздника, заложенного Ельциным
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 317419 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 63926 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 52190 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 51871 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 43417 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Рейтинг@Mail.ru