Пожарные инспекторы теперь смогут проверять документы россиян

Москва, 12 июня. Сотрудники государственного пожарного надзора (ГПН) МЧС теперь имеют право проверять документы россиян. Соответствующие поправки в законодательство уже внесены.

Такие полномочия необходимы пожарным инспекторам для проверки сообщений о пожаре, а также для того, чтобы своевременно установить виновных в пожаре. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, спасатели имеют право вызывать должностных лиц организаций и граждан, получать от них необходимые объяснения, документы и справки.

Недавно сотрудники МЧС спасли 220 голов скота во время пожара на частной ферме в Красноярске. Никто не пострадал, причины произошедшего еще устанавливаются.