Киев, 12 июня. Журналист Виктор Майстренко выругался нецензурной бранью во время обращения депутата Харьковского горсовета от партии ОПЗЖ Андрея Лесика к россиянам.

Во время обращения Лесик поздравил россиян с Днем России. Во время поздравления Майстренко выругался матов в эфире телеканала NewsOne.

«Сегодня 12 июня, День России. От себя лично, от партии ОПЗЖ поздравляю россиян с их днем, главным праздником», — сказал член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Эти слова разозлили журналиста, который сказал: «Это конец (в оригинале использовано грубое ругательство. — Прим. ред.)». Он отметил, что Россия и Украина сейчас находятся в «состоянии войны», а мир возможен только, «когда развалится к чертовой матери».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил россиян с Днем России. Он подтвердил стремление Вашингтона к конструктивному взаимодействию с российскими властями. Энтони Блинкен также напомнил о важности более стабильных двусторонних отношений России и США.