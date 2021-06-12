Обозреватель NI назвал преимущества российского Су-35 над американским F-15

Вашингтон, 12 июня. Обозреватель National Interest (NI), специалист в области разрешения конфликтов Себастьян Роблин назвал преимущества российского истребителя Су-35 над американским F-15 Eagle.

По словам специалиста Су-35 носит звание лучшего истребителя, способного поражать воздушные и наземные цели. Самолет оснащен мощной радиолокационной станцией (РЛС), но в этом компоненте его превосходит F-15.

Однако Су-35 может похвастаться инфракрасной системой поиска и слежения, которая позволяет определять общее положение самолета в радиусе пятидесяти километров, что потенциально может быть полезно для обнаружения самолетов-невидимок на коротких дистанциях. У F-15 такой системы нет, отмечает Роблин.

F-15 проектировался не как малозаметный истребитель и имеет среднее поперечное сечение радара в пять квадратных метров. Су-35 может достигать радиолокационного сечения от одного до трех квадратных метров. Радары будут обнаруживать российский истребитель не так быстро, подчеркивает автор.

Су-35 имеет больше узлов подвески для ракет и будет отличаться лучшей маневренностью в низкоскоростном воздушном бою, считает Роблин. Другим преимуществом российского истребителя автор назвал наличие системы радиолокационного подавления Л-175М «Хибины». Кроме того, Су-35С может нести на узлах подвески более 17000 фунтов (более 7,7 тонны) боеприпасов для атак класса «воздух-земля». F-15C вовсе не имеет такой функции.

В целом США имеют тенденцию производить дорогие самолеты с длительным сроком службы, тогда как СССР и Россия, как правило, создавали доступные самолеты с коротким сроком службы и более высокими требованиями к техническому обслуживанию, заключает обозреватель NI.

Ранее СМИ сообщили, что Министерство обороны России усилит Южный военный округ истребителями Су-35С с целью сдерживания активности НАТО в Черноморском регионе и на Кавказе. В первую очередь новые самолеты поступят на вооружение 31-го истребительного авиаполка, расположенного в Миллерово Ростовской области.