Китайские ученые нашли у летучих мышей новые коронавирусы

Пекин, 12 июня. Китайские ученые нашли у летучих мышей новые виды коронавирусов, которые похожи на вызывающий COVID-19 SARS-CoV-2, сообщается в журнале Cell.

Исследователи проанализировали образцы мочи, фекалий и слюны летучих мышей, которые в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года жили в лесах в провинции Юньнань. В результате было обнаружено 24 новых генома коронавируса, включая четыре подобных SARS-CoV-2 вируса.

Единственное отличие одного из патогенов от спровоцировавшего пандемию SARS-CoV-2 заключается в используемом для прикрепления к клетке спайковом белке.

«Результаты ясно демонстрируют, что вирусы, тесно связанные с SARS-CoV-2, продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей», — подчеркивают ученые.

Ранее бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд заявил, что подготовку к началу новой пандемии не следует откладывать. По его словам, в мире появляются опасные и более заразные штаммы. Поэтому человечество должно немедленно запустить международную систему обеспечения готовности к пандемии.