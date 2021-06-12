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Мишустин назначил выпускницу пермского вуза заместителем министра просвещения

Общество
Мишустин назначил выпускницу пермского вуза заместителем министра просвещения
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 12 июня. Российский премьер-министр Михаил Мишустин распорядился назначить Анастасию Зырянову новым заместителем министра просвещения.

Зырянова является уроженкой Перми. Она окончила Пермский государственный технический университет. Распоряжение о ее назначении опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Назначить Зырянову Анастасию Владимировну заместителем министра просвещения Российской Федерации», — сказано в документе.

До нового назначения Зырянова работала директором подведомственного Рособрнадзору Федерального центра тестирования. Эту должность она занимала с 2019 года.

Министр просвещения Сергей Кравцов недавно высказался на тему отмены ЕГЭ. Его ведомство готово рассмотреть альтернативные варианты, но переходить на другой формат оценки знаний выпускников школ пока не планирует.

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мишустин минпросвещения замминистра просвещения зырянова
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