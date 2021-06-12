Ани Лорак поразила фанатов своим выступлением в платье с глубоким декольте

Москва, 12 июня. Известная украинская певица Ани Лорак на своей странице в Instagram выложила отрывок с концерта в Реутове. Однако фанатов удивило не выступление, а наряд музыкантки.

Сейчас исполнительница строит свою карьеру в России. Недавно она дала концерт, который входит в тур «The Best». На нем она, с помощью зала, решила исполнить новую песню «Наполовину».

«Как же я люблю петь с вами! Спасибо всем, кто побывал на наших концертах. Нет ничего прекрасней взаимной любви», — подписала пост Ани Лорак.

Знаменитость вышла на сцену в синем блестящем платье. Его изюминкой стал большой разрез на ноге и глубокое декольте. Яркий образ поразил подписчиков певицы.

«Платье будто лопнет сейчас», — написал один из фанатов.

Многие пользователи поделились своими впечатлениями от концертов артистки, на которых они побывали. Один комментатор считает, что Ани Лорак — это русская Дженнифер Лопес.

Ранее клинический психолог и нарколог Юлия Баранова оценила выступление певицы Ольги Бузовой во время фестиваля в Волгограде. По ее мнению, артистка была в состоянии алкогольного опьянения.